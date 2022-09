I Jazz fissano il prezzo per Clarkson e Bogdanovic

Dopo aver ceduto a Minnesota Timberwolves e Cleveland Cavaliers rispettivamente Rudy Gobert e Donovan Mitchell (ottenendo in cambio un bel po’ di asset futuri da sfruttare al Draft nel prossimo lustro), gli Utah Jazz continuano ad andare a caccia di acquirenti in un’estate di smobilitazione che sta rivoluzionando il roster della squadra di Salt Lake City - con Simone Fontecchio pronto a prendersi responsabilità e minuti in un gruppo ancora tutto da definire. Di possibili partenti infatti ne restano molti, a partire dal trio composto da Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic e Malik Beasley - tutti talenti che possono dire la loro in una rotazione NBA e in grado di incidere eventualmente anche in uscita dalla panchina. Insomma, talenti che possono interessare alle franchigie che vogliono andare a caccia di un posto ai vertici anche in ottica playoff, ma per i quali al momento i Jazz chiedono una contropartita decisamente elevata: stando a quanto riportato da Zach Lowe di ESPN infatti, Utah prenderà in considerazione soltanto offerte che mettono sul piatto una scelta al primo giro al Draft (per ognuno dei tre giocatori) - un prezzo che nessuno per ora è disposto a pagare. Le cose però nelle prossime settimane potrebbero cambiare, basta aspettare e capire a quanti giocatori i Jazz saranno disposti a rinunciare.