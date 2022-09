Steph come LeBron: contratto da un miliardo

Il giocatore degli Warriors, reduce da una stagione da MVP e campione NBA da protagonista con Golden State, è vicino all’accordo con Under Armour che - nonostante le frizioni con il fondatore dell’azienda Kevin Plank - potrebbe portarlo a firmare nei prossimi mesi un accordo da un miliardo di dollari (a cui vanno poi sommati i quasi 500 milioni incassati in carriera da contratti NBA). Proprio come LeBron James con Nike, tanto da renderli due degli sportivi più pagati di sempre

In uno dei tanti passaggi citati della sua intervista esclusiva rilasciata a Rolling Stone, Steph Curry parla anche del rapporto con il suo brand - Under Armour - e di un rinnovo che potrebbe portarlo in “zona LeBron James” per quel che riguarda le cifre. Il n°30 di Golden State infatti ha dato una grande rinfrescata alla sua immagine pubblica negli ultimi mesi, rilanciandosi come giocatore e soprattutto imponendosi a livello NBA come il campione da battere - oltre a marchiare la vittoria del titolo con il suo inconfondibile gesto ribattezzato “Night, Night”, con cui manda a riposare tutti i suoi avversari. La vitalità del personaggio infatti resta unica, oltre al fatto che il dominio nell’ultimo decennio NBA gli permette di essere tra i volti più riconoscibili della lega. Un privilegio che Under Armour è disposto a pagare a caro prezzo pur di mantenerlo: un miliardo di dollari di rinnovo, queste le cifre a cui si accenna nell’intervista che, se confermate, porterebbero Curry a incassi vertiginosi. Soltanto dai contratti con Golden State, il n°30 Warriors punta a ricavare in totale 470 milioni di dollari: insomma, giocare bene a pallacanestro e trovare il fondo della retina dalla lunga distanza ha i suoi vantaggi.