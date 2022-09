La mancata estensione contrattuale al sesto uomo dell'anno NBA della passata stagione secondo alcuni mette Miami in una posizione davvero pericolosa: con il contratto in scadenza, il n°14 degli Heat potrebbe scendere in campo pensando più alle sue cifre personali che al bene della squadra. E le richieste contrattuali del giocatore preoccupano Pat Riley

La stagione 2022-23 sarà la quarta annata di Tyler Herro in NBA, e quella - particolare non da poco - in cui si esaurisce il suo "rookie deal", ovvero il contratto firmato all'ingresso nella lega. Nonostante il premio di sesto uomo dell'anno incassato al termine dell'ultima annata, nonostante una stagione chiusa oltre i 20 di media e la dimostrazione di saper fare la differenza anche nei playoff (epica la sua serie nella bolla di Orlando contro i Celtics nel 2020), Herro però non ha ancora ottenuto l'estensione contrattuale desiderata - e questo potrebbe presto diventare un problema. R.J. Barrett (scelto alla n°3 - dieci posizioni prima di Herro - nello stesso Draft, quello del 2019) si è visto ad esempio offrire un contratto da 4 anni 120 milioni di dollari dai New York Knicks, e sono in molti a pensare che Herro sia alla ricerca di un accordo simile, forte del successo e dei riconoscimenti ottenuti fin qui nei suoi primi tre anni in maglia Heat. "Forse vorrebbe anche qualche dollaro in più - ha dichiarato in forma anonima un dirigente NBA - e gli Heat sanno di aver bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche".