Il via della stagione dei Mavericks porta subito con sé una notizia: Jason Kidd ha già le idee chiare su chi schiererà sulla palla a due della prima gara, e nel ruolo di centro a ricoprire il posto in quintetto sarà chiamato il nuovo arrivato JaVale McGee. All'ex Suns, in fase di trattativa estiva, era stato promesso il ruolo di titolare, e per questo motivo andrà a partire invece dalla panchina un'altra novità nel roster dei Mavs, Christian Wood, anche se Kidd ha ammesso di non aver mai parlato direttamente col suo nuovo giocatore ma di aver lasciato ai suoi assistenti il compito di comunicarglielo. "Non l'ho mai allenato, voglio vedere come si adatta a vari quintetti. Fino ad allora però per me lui sarà il nostro sesto uomo", ha dichiarato Jason Kidd. "Non ho bisogno che sia un giocatore alla 'Microwave', mi basta che sia C. Wood". Il paragone - impegnativo - è con il sesto uomo dei Detroit Pistons due volte campioni NBA tra la fine degli anni '80 e l'inizio dei '90, con Vinnie Johnson sesto uomo conosciuto per la sua capacità di "riscaldare in fretta" la sua mano (da qui il soprannome "Microonde"). Wood fin qui nella sua carriera ha dimostrato di saper segnare (anche 21 punti di media in maglia Rockets due anni fa) ma porta ai Mavs molta più versatilità. La notizia di non essere titolare lo ha colto di sorpresa ("È la prima volta che me lo sento dire", ha ammesso) ma antepone il bene della squadra alle ambizioni personali: "Qui ho finalmente l'opportunità di vincere: partire in quintetto o dalla panchina non mi cambia tantissimo". "A Houston - ha poi aggiunto - ho giocato con James Harden e senza arrivare necessariamente a paragonare Harden con Doncic credo che i due abbiano uno stile di gioco per certi versi simile", ha dichiarato il prodotto di UNLV.