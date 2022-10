Wembanyama: "Henderson 1^ scelta se non ci fossi"

Si prospetta una lunga battaglia - a distanza, ma non troppo - tra Victor Wembanyama e Scoot Henderson, i due talenti più chiacchierati e attesi in vista del Draft NBA 2023 che potrebbe nuovamente sconvolgere gli scenari nella lega. In attesa di dimostrare in campo il loro valore - si sfideranno per due volte nel giro di tre giorni in due match di preseason di G-League in programma in Nevada, a cui converrà dare un occhio - la sfida è già iniziata a parole, con i tanti cronisti USA che si sono lanciati sul giovane talento francese che quest’anno giocherà per il Metropolitans 92 - squadra parigina che si godrà le sue prodezze ancora per qualche mese. Wembanyama, pronto per il testa a testa con il beniamino di casa Scoot Henderson (point guard che per atletismo e visione di gioco può avere enorme impatto anche in NBA), ha ironizzato con chi gli ha chiesto conto dello spessore tecnico e della forza del suo diretto concorrente: “Penso che Scoot sia davvero un grandissimo giocatore. Se non fossi mai nato, avrebbe sicuramente meritato di essere scelto per primo al prossimo Draft NBA”. Una provocazione che ben racconta il senso di sicurezza che traspare da un talento unico per davvero nel suo genere (in molti dicono che sia il miglior prospetto dai tempi di LeBron James, ma se ci fate caso questa l’avete già sentita qualche altra volta negli ultimi 20 anni), un giocatore che potrebbe nei fatti cambiare la concezione del tempo e dello spazio in NBA. Nel frattempo è importante tenere testa, anche a parole, a chi proverà a insidiare il suo primato.