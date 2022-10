Anche LeBron pazzo di Wembanyama: "Un alieno"

Manca ancora una stagione intera prima di arrivare al Draft del prossimo giugno, ma tutta la NBA sa che il primo nome fatto da Adam Silver sarà quello di Victor Wembanyama. Se c’è c’erano pochi dubbi, dopo la spettacolare prestazione da 37 punti del lungo francese contro Scoot Henderson (candidato anche lui alla prima scelta) non ce ne possono davvero più essere. E anche LeBron James si iscrive al nutrito fan club del prossimo fenomeno del basket mondiale: "Tutti sono diventati degli unicorni negli ultimi anni, ma lui è più come un alieno" ha detto James, che era presente sugli spalti di Las Vegas insieme a Chris Paul, Devin Booker e Deandre Ayton per la sfida tra il Paris Metropolitans 92 e il G League Ignite Team. "Nessuno ha mai visto nessuno così alto eppure così fluido ed elegante nei movimenti. Sa fare mille cose in campo: mette palla per terra, tira in step back dal post e tre punti, tira sugli scarichi, stoppa tiri. Di sicuro è un talento generazionale e speriamo che rimanga in salute, che è la cosa più importante". In molti dopo la partita di ieri hanno detto che Wembanyama è il miglior prospetto a presentarsi al Draft dai tempi di James, ormai 20 anni fa, e lui stesso ha spiegato quale sia la pressione di ritrovarsi in quella posizione: "La cosa buona per me è che non c’erano i social, perciò quando avevo 15, 16 e 17 anni non uscivano molte notizie su di me, permettendomi di concentrarmi solo sul basket" ha detto James, che per la verità già a 17 anni era sulla copertina di Sports Illustrated. "Se ci fossero stati anche i social, non so cos’altro sarebbe successo".