Hawks 2 su 2 ad Abu Dhabi: Bucks ko senza Giannis

Alla seconda partita tra Atlanta Hawks e Milwaukee Bucks , cambiano i protagonisti in campo ma non il risultato. Anche nel secondo storico match della Etihad Arena sono gli Hawks a uscire vincitori per 118 a 106 , risolvendo la pratica già in chiusura di primo tempo grazie a un incredibile sequenza di Trae Young . Senza Dejounte Murray da una parte e Giannis Antetokounmpo dall’altra, è il numero 11 di Atlanta a prendersi il palcoscenico: in poco meno di quattro minuti segna 16 dei suoi 31 punti , frutto di quattro triple consecutive, un tunnel ai danni di Bobby Portis e un canestro in “scucchiaiata” per far impazzire la difesa di Milwaukee e il pubblico sugli spalti.

approfondimento

Young, numeri folli: 5 canestri e tunnel. VIDEO

La gara di fatto finisce lì: Young non torna in campo nella ripresa e a chiudere definitivamente i conti ci pensa un positivo De’Andre Hunter da 21 punti a cui si aggiungono le doppie cifre di AJ Griffin (13) e Onyeka Okongwu (12), mentre in casa Bucks solamente Portis (15) e Jrue Holiday (12) superano quota 10, con ampio spazio per le terze e le quarte linee delle due squadre per tutto il secondo tempo. Le due squadre faranno ora ritorno negli Stati Uniti per concludere un’altra settimana di preseason in vista dell’inizio della stagione regolare previsto per la notte tra il 18 e il 19 ottobre, come sempre da seguire in diretta su Sky Sport.