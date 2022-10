Lo scorso anno Marcus Smart ha rotto lo stigma, diventando la prima guardia a vincere il premio di Difensore dell’Anno dai tempi di Gary Payton negli anni ’90. Un’egemonia di lunghi e ali che è stata accolta con felicità da parte delle guardie della NBA, anche se a Patrick Beverley non è esattamente andata giù. "Una parte di me era incaz…a, non posso negarlo" ha detto il nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers nel podcast di Draymond Green (registrato prima del pugno a Jordan Poole). "Da agonista quale sono, sarei un bugiardo a dire che non mi ha fatto arrabbiare quando è successo. Non perché non volessi che lo vincesse, se lo è meritato e lo rispetto, ma mi sono detto: 'Dannazione, sono qui. Sono qui da anni'. Però almeno lo ha vinto una guardia”. Beverley, che ha disputato 58 partite lo scorso anno con i Minnesota Timberwolves e da sempre fatica a rimanere in salute, ha poi concluso dicendo: "La mia mentalità ora è: che cosa devo fare per meritarmelo? Devo vincere di più. E devo rimanere di più in salute. Non basta più giocare 65 partite, bisogna essere presente per tutte e 82. E questo sarà il mio obiettivo".