Senza contratto in NBA, con l'Eurolega già iniziata, il futuro della point guard argentina resta nel limbo. Lui preferirebbe continuare l'avventura NBA, e in questa direzione si registra in questi giorni l'interessamento dei Dallas Mavericks, che lo vedrebbero come cambio di livello per assicurare minuti di riposo a Luka Doncic e Spencer Dinwiddie

Pensare alle magie di Luka Doncic palla in mano e pensare che - nei momenti in cui il fenomeno sloveno sarà costretto a tirare il fiato - al suo posto possa entrare un altro artista del passaggio come Facundo Campazzo potrebbe esaltare qualsiasi tifoso di pallacanestro. A Dallas, però, questa fantasia potrebbe diventare presto realtà, perché l'argentino - ancora senza contratto in NBA, ma neppure a roster in una potenza europea, a Eurolega già cominciata - sembra ora sul radar dei Mavericks, che in lui vedrebbero appunto un cambio di livello per assicurare minuti di riposo a Doncic e Spencer Dinwiddie. L'interessamento di Dallas per l'ex giocatore dei Denver Nuggets non è però l'unico, visto che anche dal Vecchio Continente arrivano voci che sulle piste dell'argentino ci sarebbero tanto il Real Madrid (e si tratterebbe ovviamente di un ritorno, visto che nella capitale spagnolo Campazzo ha vinto due volte l'Eurolega, nel 2015 e nel 2018) quanto il Fenerabahce, potenza del basket turco.