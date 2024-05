GIà durante la partita, quando Kristaps Porzingis aveva dovuto abbandonare il campo zoppicando, l'impressione era che il problema al polpaccio sinistro emerso poco prima della chiusura del 2° quarto di gara-4 contro Miami fosse serio. E ora gli esami clinici di rito, eseguiti nell'immediato dopo partita, confermano che si tratta di uno stiramento al polpaccio sinistro. L'infortunio, in tutto e per tutto simile a quello che da ormai più di tre settimane tiene ai box Giannis Antetokounmpo, costringe quindi il lettone a fermarsi. Non è ancora chiaro quale sarà la durata della sua assenza, al momento quantificata in "alcune partite", ma per i Celtics si tratta comunque di una pessima notizia. Anche perché Porzingis, reduce da quella che è stata senza dubbio la sua stagione più continua e produttiva in NBA (20.1 punti e 7.2 rimbalzi di media in regular season), porta con sé una tendenza all'infortunio e un curriculum personale in fatto di guai fisici che non può non allarmare Joe Mazzulla e il suo staff.