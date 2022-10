Perdono le due di L.A., Bucks ko contro i Nets

Quarta sconfitta in fila in casa per i Lakers in una preseason pessima non solo per i risultati, mentre perdono anche i Clippers senza Kawhi Leonard e con i Nuggets che tengono i titolari in campo soltanto per un quarto d’ora. New Orleans va ko contro Miami, ma è preoccupata per le condizioni della caviglia sinistra di Zion Williamson, mentre i 42 punti combinati dal duo Irving-Durant condannano i Bucks a incassare la quinta sconfitta in preseason. Di seguito risultati e highlights delle 8 partite della notte NBA