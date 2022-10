Insufficienza renale per Nate Robinson: l'annuncio

Nel corso della sua carriera Nate Robinson si è fatto ricordare per i suoi assurdi voli sopra il ferro, frutto di un atletismo senza eguali considerando la sua altezza decisamente ridotta. Oggi, a 38 anni, ha deciso di fari avanti per mostrare un altro aspetto della sua vita, quello più privato: come ha annunciato lui stesso in un comunicato, Robinson ha reso noto che si sta sottoponendo a delle cure per insufficienza renale, patologia con la quale sta facendo i conti ormai da quattro anni. "Lo condivido adesso perché voglio essere la voce di quelle persone che hanno problemi a parlare di questa malattia, per poterci unire in nome di una causa più grande — la nostra salute" ha scritto Robinson. Il tre volte campione della gara delle schiacciate ha ringraziato le persone che lo hanno sostenuto e curato in questi anni, proponendosi come un volto per questa malattia. "Non sono mai stato un leader vocale in campo, preferivo guidare con il mio esempio, ma ora è il momento che io alzi la voce e aiuti tutte le persone affette o colpite dalle patologie dei reni. Spero che questo annuncio possa aiutare altre persone come me" ha concluso il veterano con 11 stagioni di NBA alle spalle.