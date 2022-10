mercato nba

Una delle scadenze fissate nel calendario NBA prima dell’inizio della regular season sono i rinnovi di contratto da sottoscrivere entro lunedì a mezzanotte, orario di massima in cui la classe di rookie del 2019 potrà raggiungere i vari Zion Williamson, Ja Morant, Tyler Herro e gli altri (sono in sei in totale) che hanno già sottoscritto un super accordo . Sono 18 i giocatori ancora eleggibili per un’estensione (lo scorso anno furono 11 in totale): scopriamo insieme i nomi di quelli che ci sperano di più

Pronto a prendersi un posto da titolare in una delle squadre che continua a puntare all’anello NBA, Cam Johnson sorprese tutti al Draft 2019 finendo per essere scelto in Lottery, ma in campo ha dimostrato di saperci fare e di contribuire in maniera decisiva sia con i piedi oltre l’arco che in maniera duttile su entrambi i lati del campo. Il problema in casa Suns al momento è un altro però: capire cosa accadrà alla proprietà e una scelta del genere potrebbe slittare anche per questo