Il n°23 di Golden State non ha ricevuto il rinnovo sperato, ha messo a dura prova i suoi rapporti all'interno dello spogliatoio dopo il pugno dato a Jordan Poole in allenamento e ora rischia di restare ai margini di un progetto che ha puntato su altri: e se la soluzione fosse andare via il prima possibile? I Lakers sarebbero disposti, ma non hanno le pedine di scambio giuste e dovrebbero attendere la prossima offseason

Il rinnovo non è arrivato, il pugno sì invece con annessa litigata in spogliatoio e rottura prolungata con Jordan Poole (che invece il rinnovo milionario lo ha portato a casa): Draymond Green si trova così a 32 anni a metà del guado, consapevole di aver dato tanto agli Warriors ma con il dubbio che - al netto della player option che gli garantisce un posto in squadra anche nel 2023-2024 - poi potrebbe ritrovarsi “fuori dai giochi” con qualche stagione d’anticipo. Uscire invece dal suo accordo con Golden State nei prossimi mesi potrebbe voler dire prendersi da subito un rinnovo più cospicuo sia a livello economico che di prospettiva temporale. La prima pretendente in quel caso sarebbero i Los Angeles Lakers, che non hanno mai nascosto il loro interesse nei suoi confronti - a partire da LeBron James, che con il n°23 Warriors condivide non solo l’interesse con Klutch (dopo essere stati grandi nemici alle NBA Finals del 2016). Resta sempre il solito dilemma: quali asset inserire in un’eventuale trade? Un bel problema, visto che i Lakers non hanno nulla di appetibile e diventerebbero una possibile destinazione soltanto nella prossima offseason. E se prima arrivasse qualcuno a convincerlo? Diversi GM contattati in maniera anonima non hanno dubbi sul fatto che finirà ai Lakers, ma potrebbero cambiare tante cose nelle prossime settimane.