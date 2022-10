Jalen Green cambia il numero ma non i suoi numeri

highlights nba

KD-Irving guidano i Nets, Warriors ko con Denver

Brooklyn batte in casa Toronto grazie ai 57 punti in due di Irving e Durant, Denver sorprende Golden State a San Francisco nonostante i 34 punti di Steph Curry e condanna gli Warriors al ko. Morant segna 49 punti e trascina Memphis al successo in rimonta contro Houston, Banchero ne realizza 20 contro Atlanta, ma Orlando perde ancora. Vittorie all’OT per Utah (Fontecchio in panchina tutto il match) e Portland, trascinata dai 41 punti di Lillard contro Phoenix. Di seguito i risultati e gli highlights della notte

ATLANTA HAWKS-ORLANDO MAGIC 108-98 | Niente punti in avvio e poi un secondo tempo straripante anche a livello realizzativo: alla sirena finale sono 25 punti e 13 assist per Trae Young, il protagonista del secondo successo Hawks in stagione - raccolto anche grazie ai 23 punti e 13 rimbalzi di John Collins, alla quasi tripla doppia di Dejounte Murray (20 punti, 9 assist, 9 rimbalzi) e al 28-17 di parziale che segna in favore dei padroni di casa l’ultimo quarto di gioco

Arrivano con il fiato corto invece i Magic di Paolo Banchero a una volata in cui paga dazio anche Cole Anthony - tornato in campo dopo l’assenza nell’opener e autore di 25 punti uscendo dalla panchina (17 dei quali arrivano prima dell’intervallo lungo). Per la prima scelta assoluta all’ultimo Draft invece sono 20 punti con percentuali modeste: 6/18 al tiro, 1/6 dall’arco (prima tripla in carriera tra i professionisti), 12 rimbalzi e un paio d’assist