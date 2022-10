Morant segna 49 punti e fa la storia dei Grizzlies

Michael Jordan (per i Bulls), Wilt Chamberlain (per gli Warriors), Damian Lillard (per i Trail Blazers) e James Harden (per i Rockets). Fino a stanotte quattro giocatori potevano dire di detenere le 5 migliori prestazioni realizzative della storia della propria franchigia tra regular season e playoff. Da oggi ce n'è un quinto, Ja Morant (per i suoi Memphis Grizzlies). I 49 punti rifilati agli Houston Rockets fanno già entrare nella storia della franchigia del Tennessee questa giovanissima superstar, che dopo aver segnato 34 punti nella prima gara della stagione contro i Knicks si è superato nella sfida contro i Rockets, chiusa con 17/26 al tiro e un fenomenale 5/6 dalla lunga distanza (in quella che non è mai stata la sua specialità), oltre a 12/13 dalla lunetta, contribuendo anche con 8 assist e 2 stoppate. Un avvio di stagione davvero con il turbo per la star dei Grizzlies.