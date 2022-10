Kyrgios "sogna" la NBA: i suoi canestri da 3 punti

Il tennista australiano n°20 al mondo non ha mai nascosto la sua passione per la pallacanestro e per la NBA: anche per questo sorprende soltanto in parte la qualità e la bellezza messa in mostra sul parquet dalle giocate di Nick Kyrgios, che hanno fatto il giro del web e indotto alcuni a pensare: “Ma davvero non c’è spazio per un atleta come lui?”. Un salto dal tennis al basket che farebbe certamente felici tanti appassionati di sport