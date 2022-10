Bogdanovic estende con Detroit: 2 anni, 39 milioni

Dopo la vittoria all’esordio contro Orlando, i Detroit Pistons non hanno più vinto una partita in un inizio di stagione più complicato del previsto. Tra i colpevoli non c’è sicuramente Bojan Bogdanovic, che ha cominciato alla grande viaggiando a 23 punti di media con il 57% dal campo nelle prime sei gare, tanto da meritarsi un’estensione di contratto. Secondo quanto riportato da ESPN, i Pistons e il veterano 33enne hanno raggiunto un accordo per aggiungere altri due anni a 39.1 milioni di dollari complessivi al suo contratto, portando quindi la scadenza dall’estate del 2023 a quella del 2025. Bogdanovic, arrivato in estate dagli Utah Jazz, viene quindi considerato dal general manager Troy Weaver un tassello utile per la ricostruzione della squadra, e l’accordo mette al riparo i Pistons da un possibile addio a zero come free agent, permettendo nel caso di scambiarlo da qui al 2025 nel caso in cui volessero andare in un’altra direzione oppure se una contender volesse offrire una prima scelta al Draft per il croato. Secondo quanto scritto da Bobby Marks di ESPN, il giocatore non potrà essere scambiato per 6 mesi (quindi se ne riparlerà al massimo nell’estate del 2023) e i due anni erano il massimo possibile per un giocatore appena scambiato.