Doncic come Wilt: partenza mai vista in 60 anni

Era da 60 anni che un giocatore NBA non riusciva a iniziare la stagione mettendo in fila sette partite con almeno 30 punti a referto: Luka Doncic, 60 anni dopo Wilt Chamberlain, è riuscito a bissare un’impresa che negli ultimi decenni era stata sfiorata soltanto da Michael Jordan (che si era fermato a sei) a metà anni ’80 e superato dall’All-Star sloveno questa notte grazie ai 33 punti realizzati nel successo contro Utah. Doncic diventa così il terzo all-time a riuscirci dopo il già citato Chamberlain (2 volte) e Jack Twyman (che mise a referto una striscia del genere in apertura della stagione 1959-60): per lui sono oltre 36 punti di media al momento, un’infernale macchina da canestri. “È divertente da guardare in campo, sta trascinando la squadra e permettendo a Dallas di vincere”, aggiungendo anche 10+ assist in quattro occasioni. In casa Mavericks polverizzato il record di partite in fila da 30+ punti detenuto finora da Mark Aguirre, un modo per mandare un messaggio all’intera NBA: “Il modo in cui ho iniziato la stagione lo scorso anno non era accettabile: sapevo di dover fare meglio e sto provando a dimostrarlo”. Il record di Wilt è fissato a quota 23 gare in fila da 30+ punti per iniziare la stagione: magari a furia di voler dimostrare potrebbe riuscire a entrare nella leggenda.