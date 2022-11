I Lakers battono Zion all'OT, Doncic da record

I Lakers superano i Pelicans dopo aver forzato l'OT grazie alla tripla sulla sirena realizzata da Matt Ryan: 20 punti a testa per James e Davis da una parte, 27 per Williamson dall’altra. Settima gara in fila da 30+ per Luka Doncic per aprire la stagione (33 nella vittoria su Utah): striscia da record che non si vedeva da 60 anni in NBA. Milwaukee resta imbattuta (7-0), Cleveland batte Boston e resta 2^ forza a Est, Memphis beffa Portland in volata: di seguito risultati e highlights della 11 gare della notte