Banchero si perde Luka: distorsione alla caviglia

I tanti infortuni che hanno colpito gli Orlando Magic in questo inizio di stagione alla fine sono arrivati anche da Paolo Banchero. La prima scelta assoluta dell’ultimo Draft ha infatti dovuto saltare la prima partita della sua giovane carriera, alzando bandiera bianca per una distorsione alla caviglia sinistra subita lo scorso lunedì contro gli Houston Rockets. Il giocatore con passaporto italiano era in lista infortunati come "questionable" fino alla mattina della gara interna contro i Dallas Mavericks, ma a poche ore dalla palla a due è stato risparmiato per non forzare inutilmente. Non dovrebbe comunque trattarsi di nulla di particolarmente serio per il candidato al premio di rookie dell’anno, che se non altro ha il rammarico di non aver potuto partecipare alla grande vittoria dei suoi Magic contro i Mavs, tenendo Luka Doncic per la prima volta sotto quota 30 in questa stagione (24 punti con 9/29 al tiro per il capocannoniere NBA). I Magic saranno di nuovo impegnati nella notte tra venerdì e sabato in casa contro i Phoenix Suns, dopodiché avranno il resto del weekend libero prima di affrontare Charlotte nella notte tra lunedì e martedì e Minnesota in quella tra mercoledì e giovedì. È possibile che Banchero sia nuovamente in campo in uno di questi tre match interni, anche se tutto dipenderà da come recupererà dalla distorsione.