Ai Nets il derby di NY, ai Clippers quello di LA

2/28

Per Kevin Durant un’altra serata da record: 29 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, tripla doppia per il talento dei Nets che diventa il primo giocatore dopo Michael Jordan a iniziare la stagione realizzando almeno 25 punti in ognuna delle prime 12 gare stagionali (per MJ furono 16 in fila nel 1988-89). KD vince così per la 13^ volta consecutiva contro i Knicks - mai perso un derby in maglia Nets - in una squadra che raccoglie anche 23 punti con 6/11 dall’arco in uscita dalla panchina da Seth Curry

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI KEVIN DURANT