Le 10 migliori giocate della notte NBA. VIDEO

Ai Nets il derby di NY, ai Clippers quello di LA

Durant guida i Nets al successo nel derby contro i Knicks con la 17^ tripla doppia della sua carriera. I Clippers vincono il nono scontro diretto contro i Lakers, con LeBron James a quota 30 punti ma uscito per infortunio. A Ovest vincono tutte le prime cinque squadre, mentre Milwaukee senza Giannis batte OKC al doppio supplementare e allunga su Cleveland (ko a Sacramento). Doncic interrompe la striscia di gare a 30+ punti e Dallas perde a Orlando, con Banchero out per distorsione alla caviglia

BROOKLYN NETS-NEW YORK KNICKS 112-85 | I Nets regalano un netto successo nel derby al “confermato” Jacque Vaughn, diventato ufficialmente head coach di Brooklyn, dopo che nei giorni scorsi si era parlato del possibile arrivo di Ime Udoka. 38-22 di parziale già nel primo quarto a indirizzare la sfida e Knicks incapaci di recuperare, con Julius Randle unico positivo con i suoi 24 punti e 11 rimbalzi con 7/15 dal campo e 4/8 dall’arco

Per Kevin Durant un’altra serata da record: 29 punti, 12 rimbalzi e 12 assist, tripla doppia per il talento dei Nets che diventa il primo giocatore dopo Michael Jordan a iniziare la stagione realizzando almeno 25 punti in ognuna delle prime 12 gare stagionali (per MJ furono 16 in fila nel 1988-89). KD vince così per la 13^ volta consecutiva contro i Knicks - mai perso un derby in maglia Nets - in una squadra che raccoglie anche 23 punti con 6/11 dall’arco in uscita dalla panchina da Seth Curry