Quanto è alto Wembanyama? La risposta non è chiara

Il prospetto più interessante del Draft 2023 è ormai osservato speciale per le 30 franchigie NBA, che non vedono l'ora di poter "mettere le mani" su un talento cristallino come quello di Wembanyama - un mix mai visto prima di tecnica e dimensioni. In molti si chiedono: quanto è alto realmente? Supera i 220 centimetri, ma continua a crescere e le scarpe potrebbero fare la differenza

C’è una domanda a cui tutti cercano insistentemente di dare risposta ogni volta che sul web spunta fuori un nuovo video con le prodezze di Victor Wembanyama: quanto è alto realmente il giovane talento francese? A vederlo muoversi fuori dal parquet appare infinito, un mix di lunghezza e fragilità - vista la muscolatura di un corpo ancora esile e le movenze da giocare almeno 40 centimetri più basso. Ma più basso rispetto a quale soglia? Due metri e 20, probabilmente anche di più. In alcune vecchie foto (anche di un paio d’anni fa) appare già alto tanto quanto i giocatori che vengono listati come 7-1, ossia alti 216 centimetri nel sistema metrico decimale. Il fatto è che poi Wembanyama ha continuato a lievitare, tanto che l’altezza tenuta in considerazione da Google recita “2 metri e 19 centimetri”. In attesa però delle rilevazioni NBA che arriveranno a ridosso del Draft la prossima primavera, è impressionate vedere il francese inserito in un contesto avendo attorno dimensioni qualsiasi: basti guardare a questo video girato durante i giorni trascorsi a Las Vegas con la sua squadra a inizio ottobre.

vedi anche

Giannis: "Wembanyama? Mai visto nulla di simile"

Un’altra poi è la questione a tenere banco: come avvengono queste misurazioni? Lo stesso Wembanyama ha raccontato a ESPN qualche settimana fa che “in Francia l’altezza viene sempre misurata a piedi nudi. Lo scorso dicembre ho raggiunto i 221 centimetri, ma non so quanta differenza ci sia una volta che vengono indossate le scarpe”. Il raffronto di fianco a un gigante come Rudy Gobert nella tre giorni a Las Vegas è impietoso, mentre con la crescita degli ultimi mesi potrebbe essere arrivato anche a 225 centimetri. Non solo dunque il rookie potenzialmente più dirompente della storia recente NBA, un prospetto unico nel suo genere, ma anche il giocatore più alto della NBA: Wembanyama insomma ha tutte le carte in regola per prendersi la scena. Anche noi non vediamo l’ora che accada.