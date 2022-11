Giannis lancia la scala: la ricostruzione completa

The Athletic ha raccolto tutti i video amatoriali girati nel post partita incandescente della sfida persa da Milwaukee a Philadelphia e che ha portato Giannis Antetokounmpo a scagliare via la scala usata da alcuni assistenti dell'arena dei 76ers per sistemare i canestri: dalla ricostruzione si vede tutto, da Giannis che tira per allenarsi ai liberi dopo la serata disastrosa a Harrell che gli porta via il pallone, fino al ritorno in campo stizzito di Antetokounmpo

È il principale argomento di discussione degli appassionati NBA delle ultime 24 ore: Giannis Antetokounmpo che scaglia via rabbiosamente la scala con cui stavano lavorando gli addetti dell’arena di Philadelphia, indignato perché non gli veniva concessa l’opportunità di tirare a canestro e lavorare sui liberi che erano costati la sconfitta ai Bucks. Una scena ripresa da più angolazioni e che The Athletic ha ricostruito in maniera completa o quasi (come si può vedere nel video in testa al pezzo) - mettendo in evidenza anche quanto successo con Montrezl Harrell, arrivato sotto canestro e appropriatosi insieme a uno degli assistenti allenatori dei Sixers dei due palloni presenti in campo. Il n°34 greco dei Bucks a quel punto è rientrato nello spogliatoio, ha preso due palloni nuovi ed è tornato a tirare più arrabbiato di prima: da lì arriva la frustrazione nei confronti degli addetti, con tanto di “lancio della scala” che ha fatto così tanta notizia. Voi cosa ne pensate? Harrell via Twitter ci ha tenuto a far sapere che la realtà dei fatti è diversa, non dettagliando però quali siano stati i particolari omessi dai video amatoriali girati da tifosi e cronisti.