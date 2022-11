HIGHLIGHTS NBA

Embiid batte Giannis, Boston 9 in fila, Lakers ok

Philadelphia ferma Milwaukee grazie a un super Embiid, che vince il duello con un Antetokounmpo in crisi ai tiri liberi. Ne approfitta Boston che vince a New Orleans e si prende il primo posto a Est, mentre Cleveland ha bisogno di due tempi supplementari per superare Charlotte. Booker segna 49 punti ma Phoenix deve arrendersi ai Jazz trascinati dai 38 di Markkanen (massimo in carriera), Doncic firma la 50^ tripla doppia in carriera. Golden State ritrova il sorriso, i Lakers battono Detroit

WASHINGTON WIZARS-MIAMI HEAT 107-106 OT | Bradley Beal segna 27 punti, Kristaps Porzingis ne aggiunge 20 con 17 rimbalzi e così gli Wizards si prendono il successo in volata all’OT al termine di un tempo supplementare chiuso sul 3-2 dai padroni di casa: decisivo il libero a bersaglio di Kyle Kuzma a 170 secondi dall’ultima sirena - in un match per lui da 21 complessivi - ultimo punto di una gara poi costellata soltanto di errori al tiro nel finale

Miami però ha poco da recriminare vista la lunga lista d’assenza: privi di Jimmy Butler, Tyler Herro e Bam Adebayo, gli Heat si aggrappano ai sette giocatori a disposizione (costretti a mandare in panchina anche Gabe Vincent, fuori per un infortunio al ginocchio, pur di soddisfare i requisiti NBA che prevedono almeno 8 giocatori tra titolari e riserve). Alla sirena finale Kyle Lowry, che resta in campo 51 minuti, chiude in tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 15 assist