Morant, Lillard e non solo: tanti infortuni in NBA

Frattura da stress allo stinco: dopo aver saltato l’ultima settimana di gare, la situazione si è complicata per il talento dei Pistons - alle prese con un problema che, qualora non riuscisse a convivere con infiammazione e dolore, potrebbe costringerlo anche a restare fuori per mesi e perdere buona parte se non tutta la stagione. La soluzione, in teoria, è l’operazione, ma quella vorrebbe davvero dire rassegnarsi all’idea di non tornare più in campo per diversi mesi