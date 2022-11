Il finale del primo tempo tra Dallas e Denver non è qualcosa che si vede molto spesso a nessun livello di pallcanestro, figurarsi in NBA. Ha tutto inizio con Luka Doncic che segna una tripla sulla sirena del secondo quarto che chiude (apparentemente) un parziale di 14-2 per i suoi Mavs e manda le squadre all'intervallo con Dallas sopra di 7, 59-52. Ma in realtà non è così: il replay esaminato dagli arbitri durante la pausa lunga - con le due squadre a riposarsi in spogliatoio - mostra che il n°77 mette un piede sulla linea laterale prima di lasciar andare il tiro: il canestro viene quindi annullato e sul cronometro del primo tempo restano due secondi da giocare, che vengono però disputati come curiosa appendice alla prima frazione prima dell'inizio del terzo quarto, al rientro in campo delle squadre (sul 56-52). E quei due secondi si rivelano decisivi, perché un altro sloveno - Vlatko Cancar (che confessa di aver perso parecchi soldi nelle gare di tiro organizzate contro Doncic in nazionale) segna da prima di metà campo portando il punteggio sul 56-55 prima del via "ufficiale" del secondo tempo.