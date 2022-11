Un giocatore da poter scambiare per ogni squadra

25/30

PORTLAND TRAIL BLAZERS - JUSTISE WINSLOW | Squadre da poter coinvolgere in un potenziale scambio: Portland è un gruppo che in questo primo mese ha dimostrato di essere pronto per competere da subito, anche per questo Winslow diventa una pedina utile di scambio. Per lui spazio in campo non ce n'è, il suo contratto non è pesante e magari qualcuno potrebbe decidere di mettere in piedi una trade per lui