Curry sulle Finals 2016: "LeBron e Kyrie irreali"

Le ferite profonde non scompaiono nemmeno con il passare del tempo. Sono trascorsi più di 6 anni dalle NBA Finals 2016, e il ricordo di quanto successo fa ancora male alla stella degli Warriors Steph Curry. Golden State era avanti 3-1 con Cleveland dopo una stagione trionfale da 73 vittorie e 9 sconfitte in regular season, ma l'epilogo per la squadra californiana a caccia del secondo titolo in fila fu sportivamente drammatico. Tre vittorie in fila dei Cavs e anello sfumato, con LeBron James e Kyrie Irving a festeggiare dopo una serie di prestazioni clamorose. "Quello che posso dire su quanto successo - ha spiegato Curry ospite del podcast di JJ Redick 'The Old Man and The Three' - è che non ho mai visto due ragazzi giocare a quel livello per tre partite di fila, è stata la cosa più folle che abbia mai visto. Bron e Kyrie erano incontenibili. Noi abbiamo giocato bene, loro hanno semplicemente giocato meglio. E' stata dura essere in una situazione in cui stavi a guardare e non potevi farci assolutamente nulla".