JALEN BRUNSON, NEW YORK KNICKS | STIPENDIO: 27.7 MILIONI DI DOLLARI | I Mavericks non ci hanno creduto e hanno fatto male, perché Brunson sta dimostrando di poter essere una point guard titolare in NBA, sfiorando i 21 punti di media a New York. Quello che rende il suo contratto un vero affare da Black Friday è però la sua strutturazione a scendere, che lo porterà a guadagnare 24.9 milioni nel 2025 e nel 2026 (in player option). Per essere a malapena nella top-50 dei giocatori più pagati, un bel contratto