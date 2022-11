LeBron spinge i Lakers, vincono Bucks e Celtics

10/28

Nel raccontare le prestazioni individuali del match, non si può non partire da Jerami Grant - scatenato con i suoi 44 punti, nuovo massimo in carriera in NBA, raccolti tirando 10/20 dal campo e 3/7 dall’arco. A fare la differenza per lui in un match in cui ha distribuito anche un paio d’assist, sono stati i tantissimi falli subiti che gli hanno portato ben 28 viaggi in lunetta (record in questa regular season per tentativi a cronometro fermo): un 21/28 che unito anche ai 20 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Jusuf Nurkic ha condannato i Knicks

VIDEO | GUARDA I 44 PUNTI DI JERAMI GRANT