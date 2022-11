La carriera di Gordon Hayward è stata costellata di infortuni, anche gravi, ma quello che ora è destinato a tenere l'esterno degli Hornets lontano dai campi a tempo indeterminato ha fatto infuriare la moglie del giocatore stesso. Secondo quanto riportato da Shams Charania, infatti, la spalla sinistra del giocatore di Charlotte presenterebbe una frattura, e non una semplice contusione (come in un primo momento riportato dalla squadra) - e questo particolare non è proprio andato giù alla signora Robyn: "Ha una frattura alla scapola - ha scritto in una Instagram story sul suo account - eppure lo hanno fatto scendere in campo a giocare l'ultima partita: è per questo che non riusciva neppure a muovere il braccio", ha detto, riferendosi alla gara interna contro Philadelphia (l'ultima giocata da Hayward prima che venisse fermato). "Chi conosce Gordon sa che vuole giocare e vincere più di ogni altra cosa: se non se la sente di scendere in campo di sicuro non è certo per un livido o per una semplice botta".