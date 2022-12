Devin Booker ha segnato 44 punti a Sacramento. Due giorni dopo, in casa contro Chicago, ne ha messi 51 in soli tre quarti di gioco (di cui 26 nel terzo). Sono arrivati i cori di "M-V-P"; e sono arrivate due vittorie per i suoi Suns, che sono in striscia di sei successi consecutivi e sfoggiano il miglior record a Ovest (15-6), con il loro n°1 ovvio top scorer di squadra a 29 punti a sera. Non è neppure una novità, visto che l'anno scorso Booker ha viaggiato un filo sotto i 27 punti di media e Phoenix ha chiuso la stagione regolare col miglior record di lega (64-18). Una stagione da MVP? Neppure sul podio, nemmeno tra i finalisti. Quarto, dietro a Jokic, Embiid e Antetokounmpo. Ma quest'anno le cose sono destinate a cambiare: "No", afferma lui. "Quando si parla di MVP, io non rientro neppure nella conversazione", dice. Rassegnato? Più disilluso: "Lascio che le persone dicano e pensino quello che vogliono: io mi limito a giocare". Eppure per un giocatore del suo calibro il premio di MVP non può non essere, se non un'ossessione, almeno un obiettivo. Secondo "no" di Booker. Che spiega: "Se si guarda a quello che è successo l'anno scorso, chiunque fosse stato nella mia situazione avrebbe ricevuto considerazione per il premio. Una produzione di alto livello nella miglior squadra NBA. Ma i criteri con cui viene assegnato il premio cambiano di anno in anno, i media hanno idee diverse: va bene alla NBA, perché certi giocatori ricevono più spinta di altri. Funziona così, è normale".