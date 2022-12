Golden State show, vincono Bucks, Blazers e Kings

5/13

TORONTO RAPTORS-ORLANDO MAGIC 121-108 | Perdono ancora i Magic che scivolano sul 5-19 di record, nessuno fa peggio di loro in NBA, battuti anche dai Raptors che partono 36-22 nel match e non si voltano più indietro, nonostante Bol Bol provi ad aggrapparsi alla sfida con i suoi 18 punti - il migliore nell’ennesima serata da dimenticare per Orlando. Prestazione modesta anche per Paolo Banchero, autore di 9 punti (non in doppia cifra per la prima volta in carriera) con 2/8 al tiro, 3 rimbalzi e un eloquente -28 di plus/minus