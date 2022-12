Oladipo torna in campo: "Finalmente sto bene"

In campo per 19 minuti e autore di 9 punti con 3/9 al tiro, Victor Oladipo si è detto felice di un esordio stagionale atteso da Miami che ha bisogno del suo contributo: "Non posso nascondere la mia gioia per essere tornato in campo: è molto bello essere di nuovo sul parquet. Mi sento bene e non voglio fermarmi"

Nella peggior sconfitta della stagione dei Miami Heat - partiti in maniera claudicante in una regular season ancora da mettere a fuoco - c’è una buona notizia per la squadra della Florida, sempre corta a livello di rotazioni e felice di riabbracciare finalmente Victor Oladipo sul parquet; all’esordio stagionale nella speranza che i tantissimi problemi fisici al ginocchio siano soltanto un brutto ricordo. Da quando si è fatto male in quel maledetto 2019 con gli Indiana Pacers, Oladipo non solo non è riuscito a tornare a essere l’All-Star di un tempo, ma si è visto sempre meno sul parquet: delle potenziali 317 partite che avrebbe potuto disputare, il giocatore di Miami ne ha giocate soltanto 80 - di cui 13 in regular season da quando nel 2021 è passato agli Heat. Dunque, nonostante Detroit abbia vinto di 20 lunghezze, non si può nascondere la soddisfazione: “Ovviamente non era il risultato che speravamo di ottenere o che volevamo, ma non posso nascondere la mia gioia per essere tornato in campo: è molto bello essere di nuovo sul parquet. Mi sento bene: il lato positivo di una serata sfortunata dal punto di visto del risultato è che il mio corpo sta bene, ora non voglio pormi limiti”. I nove punti con 3/9 al tiro contano il giusto, sono invece molto più importanti i 19 minuti trascorsi in campo, nella speranza che siano soltanto i primi di una lunga serie.