Chris Paul torna in campo, ma è un disastro

A un mese esatto dall’ultima partita, Chris Paul ha fatto il suo ritorno in campo per i Phoenix Suns, ma la supersfida contro i Boston Celtics non è andata per niente come sperato. I biancoverdi hanno umiliato Paul e compagni toccando anche il +45 nel corso del match, facendo perdere loro la testa della Western Conference in favore dei New Orleans Pelicans

Uno dei motivi per cui in tanti avevano applaudito l’inizio di stagione dei Phoenix Suns era il fatto di essere riusciti a raggiungere la vetta della Western Conference nonostante l’assenza di un leader come Chris Paul. Il 37enne ha infatti dovuto saltare l’ultimo mese di regular season per un infortunio al tallone ma i Suns hanno comunque avuto un record di 9 vittorie e 5 sconfitte senza di lui, di cui sei successi in fila alla fine di novembre grazie alle super prestazioni di Devin Booker, non a caso nominato giocatore del mese per l’Ovest. La supersfida tra le due migliori squadre delle due conference contro i Boston Celtics sembrava l’occasione perfetta per CP3 per tornare in campo e ridare slancio ai Suns, sconfitti in due delle ultime tre gare, ma si è rivelata un disastro: Boston ha senza mezzi termini umiliato Phoenix sul suo campo di casa, dove i Suns avevano perso solo due volte a fronte di 12 successi, toccando anche il +45 in una partita dominata dal primo all’ultimo minuto.