Boston umilia Phoenix, Pelicans primi a Ovest

La quarta vittoria in fila di Memphis arriva invece sulle spalle della settima tripla doppia in carriera di Ja Morant, che con 26 punti, 13 rimbalzi (massimo in carriera pareggiato) e 11 assist supera Marc Gasol in classifica per triple doppie in maglia Grizzlies. Dillon Brooks aggiunge 24 punti e Brandon Clarke ne mette 17 in una serata in cui i padroni di casa riabbracciano Ziaire Williams al suo debutto stagionale, ma ricevono la brutta notizia che Desmond Bane rimarrà fuori ancora 3/4 settimane

VIDEO | GUARDA LA TRIPLA DOPPIA DI JA MORANT