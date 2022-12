mercato nba

Bojan Bogdanovic è il nuovo obiettivo dei Lakers

I Lakers, in crescita nelle ultime tre settimane grazie a un super Anthony Davis, puntano a rinforzarsi sul mercato provando ad aggiungere tiratori e gente in grado di fare canestro - con Bojan Bogdanovic principale indiziato e il duo Fournier&Reddish come possibile alternativa in arrivo da New York. Nel frattempo le voci si inseguono anche riguardo il futuro di Jae Crowder e John Collins: il 15 dicembre è ormai alle porte, il momento in cui tutto potrebbe iniziare a muoversi

LA RISCOSSA GIALLOVIOLA GRAZIE A LEBRON JAMES E SUPER ANTHONY DAVIS | I due All-Star gialloviola, dopo un mese complicato per aprire la regular season, hanno suonato la carica a un gruppo che grazie a un mostruoso Anthony Davis sta lentamente risalendo la china a Ovest ma sa di avere bisogno di ulteriori rinforzi. Per questo le voci di mercato attorno ai Lakers sono tornate a farsi decisamente più insistenti

LA PRIORITÀ DEI LAKERS: BOJAN BOGDANOVIC | La squadra di Los Angeles sta cercando di migliorare la resa al tiro del roster, cercando di aggiungere al gruppo un realizzatore d’eccezione sull’arco come Bojan Bogdanovic - che sta riuscendo a trovare continuità di resa anche in un contesto perdente come quello dei Pistons. Ai gialloviola un realizzatore come lui servirebbe come pochissimi altri, ma mettere le mani su un pezzo pregiato del genere non sarà semplice