Denver da record: 98 punti in area con Washington

Nella partita contro gli Washington Wizards, i Denver Nuggets hanno segnato la bellezza di 98 punti in area, stabilendo un nuovo record della NBA dal 1996-97 a oggi. Il primato precedente apparteneva proprio agli Wizards, che lo scorso anno ne segnarono 96 contro Indiana. E dire che i Nuggets hanno tirato solo 4/16 da tre, riuscendo comunque a realizzare 141 punti

La NBA degli ultimi dieci anni è stata spesso raccontata come "la lega del tiro da tre punti", ed è indubbio che mantenere alto il volume dei tiri da tre sia diventato ormai parte fondamentale per ogni squadra che voglia competere per vincere. Ma non è necessariamente l’unico modo di vincere, e a ricordarcelo sono stati questa notte i Denver Nuggets. Nella partita interna contro gli Washington Wizards, Nikola Jokic e soci hanno tirato appena 4/16 da tre punti, percentuali che normalmente equivarrebbero a una sconfitta quasi matematica, specialmente quando la squadra avversaria sfiora il 50% dall’arco con 19/39, segnando più triple di quante i Nuggets ne abbiano anche solo tentate. Ma c’è un motivo molto semplice per cui Denver ha tirato così poco dall’arco: non ne ha avuto assolutamente bisogno. Jokic e compagni infatti hanno dominato in lungo e in largo nell’area pitturata, realizzando 39 dei 49 tiri tentati nella restricted area e 10 dei 15 nel resto dell’area. Il computo totale è l’incredibile quota di 98 punti realizzati in area contro i soli 14 nel resto del campo (1/3 dalla media distanza oltre al già citato 4/16 da tre), a cui poi si aggiungono i 29 dalla lunetta tirando complessivamente con il 65% dal campo.

Mai nessuno come Denver: superato il record di Washington approfondimento Il miglior realizzatore in area? È Ja Morant Dal 1996-97 a oggi, cioè fino a dove si spinge indietro nel tempo il database del sito ufficiale della NBA, nessuna squadra aveva mai segnato 98 punti in area in una partita, stabilendo un nuovo record. Il primato precedente apparteneva curiosamente proprio agli Wizards, che lo scorso anno ne avevano realizzati 96 in una partita contro gli Indiana Pacers. La curiosità è che in questo inizio di stagione Washington era stata una delle migliori squadre della lega proprio a impedire l’accesso al ferro agli avversari (ottava squadra per minor numero di tentativi al ferro concessi) e una di quelle che invece forzava più conclusioni dalla media distanza agli avversari (solo Bucks, Warriors e Celtics meglio di loro). Invece, trascinati dai 43 punti di Jokic (che ha sbagliato appena un tiro da due punti e due dall’arco tra i 20 che si è preso), i Nuggets si sono presi di forza la loro terza vittoria consecutiva, dominando anche a rimbalzo per 45-24 giusto per non farsi mancare nessuna voce statistica.

Serata storica: 119.1 punti di media in 10 partite approfondimento Chi schiaccia di più in NBA: in tre fanno il vuoto La prestazione storica di squadra dei Nuggets è il massimo realizzato in una nottata a suo modo storica per la storia della lega. Secondo quanto scritto da ESPN Stats & Info, tra i 1.569 giorni in cui si sono disputate almeno 10 partite nella lega, i 119.1 punti di media tenuti dalle squadre rappresentano il record assoluto, facendo diventare la notte appena trascorsa la notte con il punteggio più alto nella storia della NBA, complice anche il 141-134 dopo un tempo supplementare tra Charlotte e Detroit. La prossima volta che una squadra riuscirà a superare quanto fatto da Denver stanotte, però, si attenterà a quota 100.

