Warriors ancora ko in trasferta, Jokic mostruoso

DALLAS MAVERICKS-CLEVELAND CAVALIERS 90-105 | In trasferta le cose in questa stagione non sono sempre andate per il verso giusto per Cleveland, ko in otto delle precedenti nove sfide fuori casa prima di arrivare a Dallas e prendersi con merito un successo conquistato già nel primo tempo grazie a un cruciale 17-0 di parziale che ha spaccato in due la sfida. Dallas ha poi faticato non poco a inseguire, non riuscendo mai a portare in singola cifra lo svantaggio in un match mai realmente in discussione

