Memphis umilia i Bucks e la panchina fa la ola

HIGHLIGHTS NBA

Phoenix travolge L.A., Pelicans ko all'OT coi Jazz

Utah batte per la terza volta in stagione New Orleans, superando i Pelicans grazie ai 70 punti della coppia Clarkson-Markkanen che beffa all’overtime un Zion Williamson da 31 punti, tutto facile per Memphis che passeggia contro Milwaukee, tocca il +50 a inizio quarto periodo e si prende il successo (tripla doppia da 25 punti per Ja Morant). Nuovo massimo in carriera da 41 punti per Tyler Herro nella vittoria in volata degli Heat a Houston. Phoenix parte forte e torna al successo dopo cinque ko in fila

HOUSTON ROCKETS-MIAMI HEAT 108-111 | Sotto anche di 14 lunghezze sul finire di primo tempo, Houston le prova tutte per riportarsi in scia, riducendo lo svantaggio anche a una sola lunghezza prima di mollare in un finale punto a punto in cui l’errore da dall’arco di Kevin Porter Jr. (autore di 21 punti e sette rimbalzi) condanna i Rockets alla sconfitta, nonostante un quintetto tutto in doppia cifra con i 22 punti di Jalen Green e i 15 con 11 rimbalzi di un Jabari Smith Jr. in crescita

Un giorno dopo aver eguagliato il suo massimo in carriera da nove triple, Tyler Herro dimostra di aver trovato la forma migliore aggiungendone altre 10 in una singola sfida - travolgendo i Rockets con i suoi 41 punti, mai così tanti in NBA per il giovane talento Heat che tira con 13/20 dal campo e aggiunge anche sei rimbalzi e un paio di passaggi vincenti. Al resto pensano i 20 punti, 10 rimbalzi e sette assist messi a referto da Jimmy Butler, mentre Udonis Haslem - alla prima da titolare dopo due anni - chiude con 0 punti in 11 minuti