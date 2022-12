Fontecchio torna in campo dopo 4 gare di assenza

NBA

Booker da 58 batte Zion, Miami vince in Messico

Devin Booker firma il suo massimo stagionale da 58 punti e riporta in vita i Suns, guidando la rimonta da -24 nel secondo tempo per battere Williamson e i Pelicans. Memphis non approfitta del ko di New Orleans perdendo malamente a OKC con Ja Morant espulso. Miami batte San Antonio nella prima gara disputata a Città del Messico dal 2019, mentre Milwaukee travolge Utah (15 minuti per Fontecchio). Kemba Walker ne mette 32, ma Dallas perde al supplementare con Cleveland: di seguito tutti i risultati e gli highlights

L.A. CLIPPERS-WASHINGTON WIZARDS 102-93 | Washington è avanti a 7 minuti dalla fine e accarezza l’idea di interrompere la striscia di sconfitte, ma i Clippers cambiano marcia in un ultimo quarto vinto 30-18 e infliggono agli Wizards il nono ko in fila. Sempre senza Bradley Beal, gli ospiti hanno 19 punti da Kristaps Porzingis e 17 da Kyle Kuzma, ma nel finale non trovano un modo di opporsi a Kawhi Leonard nonostante le tante assenze in casa Clippers (George, Zubac, Jackson e Powell tutti fuori)

Ancora alle prese con il limite al suo minutaggio, Kawhi Leonard sfrutta i circa 30 minuti a sua disposizione per chiudere con il suo massimo stagionale a quota 31 punti, a cui aggiunge anche 9 rimbalzi prendendosi di gran lunga il maggior numero di responsabilità in campo (26 tiri tentati, 12 a segno). A tenere in piedi l’attacco dei padroni di casa è il 41% da tre punti, spinto anche dal 4/6 di Luke Kennard per 20 punti cruciali in uscita dalla panchina