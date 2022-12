Brutte notizie per i Lakers: Davis fuori un mese

Che l’infortunio al piede destro potesse essere grave si era già intuito nelle scorse ore, ma i Lakers hanno sperato fino all’ultimo di non dover rinunciare a lungo a Anthony Davis. Purtroppo non sarà così: il n°3 dei gialloviola sarà costretto a fermarsi almeno per un mese stando a quanto riportato da The Athletic, con la squadra di Los Angeles che non ha definito i possibili tempi di recupero. Una batosta per i Lakers, in risalita nelle ultime settimane dopo il claudicante avvio proprio grazie alle prestazioni di Davis - autore di nove gare in fila oltre quota 30, con tanto di match da 55 punti. Il suo impatto su entrambi i lati del campo è stato il principale motivo di ripresa per i ragazzi di coach Darvin Ham, abili a battere anche Denver dopo aver dovuto rinunciare a Davis nel corso del primo tempo (claudicante nello spogliatoio dopo uno scontro con Nikola Jokic). Un dato racconta bene il peso di AD sul resto della squadra: con lui in campo il Net Rating Lakers è +3.1, senza di lui -7.9 - la distanza che c’è tra i Milwaukee Bucks e gli Charlotte Hornets, per intenderci. Fa tutta la differenza del mondo, in negativo: ora toccherà trovare una soluzione a Los Angeles.