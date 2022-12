LeBron trascina i Lakers, KD e Irving 81 in due

8/16

TORONTO RAPTORS-GOLDEN STATE WARRIORS 110-126 | Prima vittoria stagionale senza Steph Curry per i campioni in carica, che avevano perso in tutte le altre quattro occasioni in cui avevano dovuto fare a meno dell’MVP delle ultime Finals. Si tratta solamente della terza vittoria in trasferta della stagione per gli Warriors, che non vincevano fuori casa dal 27 novembre scorso. Ai Raptors, sconfitti nelle ultime cinque partite, non bastano i 27 di Pascal Siakam, i 22 di Fred VanVleet e i 17 di Scottie Barnes in una gara in cui sono stati sempre in svantaggio

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA