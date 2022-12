Banchero è on fire: 31 punti contro Boston. VIDEO

NBA

Come sta andando Banchero? Il bilancio finora

Dopo le prime 23 partite della carriera in NBA, Paolo Banchero ha già mostrato tantissimi aspetti positivi del suo gioco, non facendo per niente rimpiangere aver speso per lui la prima scelta assoluta. In occasione della sfida ai Boston Celtics, da seguire sui canali di Sky Sport e in via eccezionale in streaming su skysport.it a partire dalle 21, tracciamo un bilancio finora BOSTON-ORLANDO IN STREAMING SU SKYSPORT.IT

Una cosa finora è certa: nessuno, ma proprio nessuno, a Orlando rimpiange la decisione un po’ a sorpresa di chiamare Paolo Banchero con la prima scelta assoluta all’ultimo Draft. Può sembrare poco, ma in realtà non era così scontato che il giocatore di passaporto italiano convincesse tutti fin dal suo esordio in NBA, segnalandosi non solo come uno dei migliori rookie della lega, ma anche come la colonna portante attorno alla quale costruire il resto del roster di una squadra che, dopo un inizio difficile, si sta ritrovando

L’INIZIO DIFFICILE DEI MAGIC | I Magic hanno cominciato male la stagione perdendo 20 delle prime 25 partite disputate, tra cui anche una striscia di nove sconfitte in fila che li ha fatti sprofondare all’ultimo posto della Eastern Conference, con un pessimo rendimento tanto in attacco quanto in difesa. Di sicuro non ha aiutato un infortunio alla caviglia di Banchero, rimasto fuori per sette gare nel mese di novembre dopo una distorsione, e i tanti problemi fisici avuti specialmente nel reparto guardie, martoriato dagli infortuni