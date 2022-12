Votazioni aperte: scegli chi diventerà un All-Star

16/17

TRAE YOUNG | Troppo spesso accusato di non pensare “solo” all’attacco e a fare canestro, ci si dimentica del talento cristallino come quello del n°11 degli Hawks - che in stagione viaggia a oltre 27 punti di media nonostante il tiro dalla lunga distanza sia più impreciso del solito (sotto il 30% per la prima volta in carriera). Un motivo in più per aggiustare la mira: c’è un All-Star Game da conquistare e un pubblico da far divertire