Con fuori sia Russell Westbrook che Anthony Davis, Kendrick Nunn - così come ogni riserva dei Lakers - avrebbe dovuto guardare alla gara di Sacramento come a una possibilità per mettersi in mostra e guadagnare minuti da coach Ham. Solo che la partita al Golden 1 Center della guardia gialloviola non è esattamente stata di quelle da ricordare (anche se rischia di passare alla storia per i motivi sbagliati). In uscita dalla panchina Nunn è rimasto in campo 11 minuti ma riuscendo a sbagliare tutti i sei tiri che si è preso, e collezionando alla fine sul suo boxscore una serie infinita di zero: zero punti, zero rimbalzi, zero assist, zero recuperi e zero stoppate. Invisibile, o quasi (ha commesso una palla persa, anche se a dire il vero il plus/minus dei Lakers con lui in campo in quegli 11 minuti è stato di +6): non certo il modo migliore per cercare di impressionare il suo coaching staff e reclamare un po' più di spazio nelle rotazioni gialloviola.