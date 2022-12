Super Giannis va ko, Siakam meglio, Nets da record

9/24

NEW YORK KNICKS-TORONTO RAPTORS 106-113 | Ci voleva una scossa per i Raptors, reduci da sei sconfitte in fila, e quella è arrivata per mano di Pascal Siakam - scatenato contro i Knicks in un match in cui Toronto tocca anche le 11 lunghezze di vantaggio nel quarto periodo, prima che il parziale da 17-5 lasciasse immaginare non solo il ritorno in partita di New York, ma anche l’ennesima vittoria dei padroni di casa. Due triple di Fred VanVleet, che chiude con 28 punti, hanno però rimesso le cose a posto per i canadesi

VIDEO | GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA