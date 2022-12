I Mavericks a Natale dedicano la statua a Nowitzki

Per celebrare la legacy di Dirk Nowitzki, i Dallas Mavericks prima della palla a due del match di Natale contro i Lakers “sveleranno” la statua dedicata all’immortale talento tedesco che per oltre 20 anni ha incantato sui parquet NBA e anche fuori. Per l’occasione Nowitzki Way - la strada della città texana che gli è stata intitolata qualche tempo fa - verrà chiusa al traffico, con tutti gli spettatori della grande sfida del Christmas Day contro la squadra di Los Angeles che sono stati incentivati a presentarsi in anticipo alla partita per assistere alla cerimonia. Le porte dell’arena infatti apriranno eccezionalmente dalle 10 di mattina ora locale - quasi quattro ore prima della palla a due, proprio per agevolare l’arrivo del pubblico: “Nowitzki ha fatto tanto per noi e per la nostra città: per mostrargli tutta la nostra stima e per ringraziarlo, abbiamo deciso di dedicare a lui una statua che permetterà a tutti di ricordarlo per sempre qui a Dallas”, aveva raccontato Mark Cuban - il proprietario dei Mavericks - nelle scorse settimane presentando l’iniziativa. Un momento unico per incoronare un giocatore che per 21 stagioni è sceso in campo con Dallas, recordman come realizzatori (31.560 punti), per gare giocate (1.522), canestri segnati (11.169), triple a bersaglio (1.982), stoppate (1.281) e tiri liberi (7.420) - soltanto per citarne alcune. All-Star per 14 volte in carriera, Nowitzki ha vinto il premio di MVP nella stagione 2006-07 e guidato Dallas alla conquista del primo titolo NBA all-time nella storia della franchigia.